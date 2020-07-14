|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На границе Азербайджана и Армении вновь идут бои
09:45
Фото: deon.pl
Как заявили представители официального Баку, обстрелу из крупнокалиберного оружия и минометов подверглись населенные пункты Агдам, Вахидли и Дондар Гушчу.
В Ереване информируют о том, что азербайджанские подразделения вели стрельбу по территории приграничных сел Айгепар и Мовсес, передает ТАСС.
По данным Минобороны Азербайджана, на товузском направлении границы с Арменией вновь резко обострилась обстановка, идут бои. С раннего утра подразделения ВС сопредельного государства снова пытаются атаковать позиции азербайджанской армии, указано в официальном сообщении оборонного ведомства.
Информации о пострадавших среди мирных жителей нет, указывает министерство.
Пресс-служба Минобороны Армении информирует о диверсии, которую пытались осуществить представители азербайджанской стороны. Затем они подвергли обстрелу расположенные у граница населенные пункты Айгепар и Мовсес.
Ситуация на северном участке границы Азербайджана и Армении начала обостряться еще в конце прошлой недели. Как утверждают в Баку, ВС Армении пытались атаковать позиции их армии. При этом в Ереване выступают с подобными обвинениями в адрес азербайджанской стороны.
Ранее сообщалось об одиннадцати погибших азербайджанских военных, в том числе, генерал-майора Полада Гашимова. В Ереване информировали о том, что в течение трех дней столкновений погибли четверо военнослужащих, еще десять получили ранения.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|