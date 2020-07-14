Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На границе Азербайджана и Армении вновь идут бои

09:45

Фото: deon.pl



Как заявили представители официального Баку, обстрелу из крупнокалиберного оружия и минометов подверглись населенные пункты Агдам, Вахидли и Дондар Гушчу.



В Ереване информируют о том, что азербайджанские подразделения вели стрельбу по территории приграничных сел Айгепар и Мовсес, передает ТАСС.



По данным Минобороны Азербайджана, на товузском направлении границы с Арменией вновь резко обострилась обстановка, идут бои. С раннего утра подразделения ВС сопредельного государства снова пытаются атаковать позиции азербайджанской армии, указано в официальном сообщении оборонного ведомства.



Информации о пострадавших среди мирных жителей нет, указывает министерство.



Пресс-служба Минобороны Армении информирует о диверсии, которую пытались осуществить представители азербайджанской стороны. Затем они подвергли обстрелу расположенные у граница населенные пункты Айгепар и Мовсес.



Ситуация на северном участке границы Азербайджана и Армении начала обостряться еще в конце прошлой недели. Как утверждают в Баку, ВС Армении пытались атаковать позиции их армии. При этом в Ереване выступают с подобными обвинениями в адрес азербайджанской стороны.



Ранее сообщалось об одиннадцати погибших азербайджанских военных, в том числе, генерал-майора Полада Гашимова. В Ереване информировали о том, что в течение трех дней столкновений погибли четверо военнослужащих, еще десять получили ранения.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 121

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 14.7.2020 14:49 Бабарико отказали в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Бабарико отказали в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии 13.7.2020 14:10 Трутнев будет контролировать работу властей Хабаровского края

Трутнев будет контролировать работу властей Хабаровского края 12.7.2020 22:30 Растет число погибших в столкновении на границе Азербайджана и Армении

Растет число погибших в столкновении на границе Азербайджана и Армении 11.7.2020 15:15 Половину штата Оклахома признали землей индейцев

Половину штата Оклахома признали землей индейцев 11.7.2020 01:43 Помпео отверг доклад ООН о гибели Сулеймани