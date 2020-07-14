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На границе Азербайджана и Армении вновь идут бои


09:45
На границе Азербайджана и Армении вновь идут боиФото: deon.pl

Как заявили представители официального Баку, обстрелу из крупнокалиберного оружия и минометов подверглись населенные пункты Агдам, Вахидли и Дондар Гушчу.

В Ереване информируют о том, что азербайджанские подразделения вели стрельбу по территории приграничных сел Айгепар и Мовсес, передает ТАСС.

По данным Минобороны Азербайджана, на товузском направлении границы с Арменией вновь резко обострилась обстановка, идут бои. С раннего утра подразделения ВС сопредельного государства снова пытаются атаковать позиции азербайджанской армии, указано в официальном сообщении оборонного ведомства.

Информации о пострадавших среди мирных жителей нет, указывает министерство.

Пресс-служба Минобороны Армении информирует о диверсии, которую пытались осуществить представители азербайджанской стороны. Затем они подвергли обстрелу расположенные у граница населенные пункты Айгепар и Мовсес.

Ситуация на северном участке границы Азербайджана и Армении начала обостряться еще в конце прошлой недели. Как утверждают в Баку, ВС Армении пытались атаковать позиции их армии. При этом в Ереване выступают с подобными обвинениями в адрес азербайджанской стороны.

Ранее сообщалось об одиннадцати погибших азербайджанских военных, в том числе, генерал-майора Полада Гашимова. В Ереване информировали о том, что в течение трех дней столкновений погибли четверо военнослужащих, еще десять получили ранения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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