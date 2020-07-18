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В Колумбии умерло еще трое пострадавших при взрыве бензовоза
18.7.2020 12:40
Фото: livejournal.com
Продолжает расти число жертв взрыва бензовоза, случившегося 6 июля на территории Колумбии. По последним официальным данным, скончались еще три человека, а общее количество погибших увеличилось до 41.
Более тридцати пострадавших остаются в больницах.
Первоначально сообщалось о семи погибших, но власти не исключали, что количество жертв трагедии возрастет.
Сейчас в больницах страны остается еще 31 пострадавший в результате взрыва с последующим возгоранием, который произошел на территории муниципалитета Пуэбловьехо. Некоторым пациентам требуется пересадка кожи.
Как сообщил губернатор департамента Магдалена Карлос Каиседо, в столицу Колумбии уже доставили 35 тыс. кв. см кожи, которая будет использована для лечения пострадавших в аварии. Помощь колумбийским медикам оказала одна из клиник американского штата Техас.
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