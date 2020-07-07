|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Колумбии при взрыве бензовоза погибли не менее 7 человек
7.7.2020 16:23
Фото: nowthisviral.com
Крупная авария с участием бензовоза произошла на территории муниципалитета Пуэбловьехо.
Как заявил глава местной администрации Фабиан Давид Обиспо в своем Facebook, в результате инцидента погибли по меньшей мере семь человек.
В больницы с ожогами после аварии были доставлены свыше пятидесяти пострадавших, сообщил глава муниципалитета, в котором произошло ЧП.
По предварительным данным, мощный взрыв с последующим возгоранием мог произойти после того, как бензовоз перевернулся. Авария была зафиксирована на 48 км платного шоссе в районе терминалов, пояснил Фабиан Давид Обиспо.
Со слов очевидцев, бензовоз взорвался, когда у опрокинувшейся машины начали собираться местные жители. Прихватив с собой канистры, они сливали топливо.
Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|