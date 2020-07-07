Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Колумбии при взрыве бензовоза погибли не менее 7 человек

7.7.2020 16:23

Фото: nowthisviral.com



Крупная авария с участием бензовоза произошла на территории муниципалитета Пуэбловьехо.



Как заявил глава местной администрации Фабиан Давид Обиспо в своем Facebook, в результате инцидента погибли по меньшей мере семь человек.



В больницы с ожогами после аварии были доставлены свыше пятидесяти пострадавших, сообщил глава муниципалитета, в котором произошло ЧП.



По предварительным данным, мощный взрыв с последующим возгоранием мог произойти после того, как бензовоз перевернулся. Авария была зафиксирована на 48 км платного шоссе в районе терминалов, пояснил Фабиан Давид Обиспо.



Со слов очевидцев, бензовоз взорвался, когда у опрокинувшейся машины начали собираться местные жители. Прихватив с собой канистры, они сливали топливо.



Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 7.7.2020 22:38 На задержанную в Москве Собчак не стали составлять протокол

На задержанную в Москве Собчак не стали составлять протокол 7.7.2020 19:25 В Астрахани предотвратили теракт

В Астрахани предотвратили теракт 7.7.2020 14:41 Задержана москвичка, угрожавшая убить собственных детей

Задержана москвичка, угрожавшая убить собственных детей 7.7.2020 12:38 Советник главы «Роскосмоса» задержан по делу о госизмене

Советник главы «Роскосмоса» задержан по делу о госизмене 7.7.2020 12:23 В Японии из-за ливней погибли более 50 человек