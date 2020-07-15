ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Сирии при взрыве пострадали трое российских военных
В Сирии при взрыве пострадали трое российских военных
В Госдуму внесен законопроект о запрете браков для лиц, сменивших пол
В Госдуму внесен законопроект о запрете браков для лиц, сменивших пол
Песня из нового альбома Bon Jovi посвящена Джорджу Флойду и протестам в США
Песня из нового альбома Bon Jovi посвящена Джорджу Флойду и протестам в США
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве задержали более 130 участников незаконной акцииВ Москве задержали более 130 участников незаконной акции
Минтранс РФ не подтвердил возобновление полетов с ТурциейМинтранс РФ не подтвердил возобновление полетов с Турцией
В Японии растет число жертв наводнений и оползнейВ Японии растет число жертв наводнений и оползней
В США испытали на людях вакцину против COVID-19В США испытали на людях вакцину против COVID-19
Италия вернула Франции похищенный рисунок БэнксиИталия вернула Франции похищенный рисунок Бэнкси

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Японии растет число жертв наводнений и оползней


15.7.2020 13:43
В Японии растет число жертв наводнений и оползнейФото: livejournal.com

До 76 человек увеличилось количество погибших из-за наводнений и оползней в Японии. Стихийные бедствия были спровоцированы обильными ливнями.

Ранее власти подтвердили сведения о 72 жертвах природных катаклизмов.

Тринадцать человек продолжают числиться без вести пропавшими. Со ссылкой на экстренные службы страны телеканал NHK сообщает о пострадавшем, который был госпитализирован в критическом состоянии. За его жизнь сейчас продолжается борьба в реанимационном отделении.

Согласно предварительным оценкам, из-за наводнений и оползней на юго-западе Японии были повреждены или разрушены около пятнадцати тысяч зданий.

Сложная обстановка сейчас складывается и в Индонезии, где жертвами ливневых паводков стали уже не менее 15 человек, еще около 60 пропали без вести. Наибольший удар стихия нанесла по провинции Южный Сулавеси.

Местные власти информируют, что пока не могут назвать точное число погибших и пропавших - дороги к целому ряду районов оказались блокированными из-за непогоды.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В Госдуму внесен законопроект о запрете браков для лиц, сменивших полВ Госдуму внесен законопроект о запрете браков для лиц, сменивших пол
Хабаровчане провели массовые акции в поддержку ФургалаХабаровчане провели массовые акции в поддержку Фургала
В Нью-Йорке впервые за четыре месяца не зафиксировали смертей от COVID-19В Нью-Йорке впервые за четыре месяца не зафиксировали смертей от COVID-19
Эрдоган подписал указ о превращении в мечеть собора Святой СофииЭрдоган подписал указ о превращении в мечеть собора Святой Софии
В Петербурге сотрудника миграционной полиции подозревают в убийстве ветерана МВДВ Петербурге сотрудника миграционной полиции подозревают в убийстве ветерана МВД

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru