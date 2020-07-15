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В Японии растет число жертв наводнений и оползней
15.7.2020 13:43
Фото: livejournal.com
До 76 человек увеличилось количество погибших из-за наводнений и оползней в Японии. Стихийные бедствия были спровоцированы обильными ливнями.
Ранее власти подтвердили сведения о 72 жертвах природных катаклизмов.
Тринадцать человек продолжают числиться без вести пропавшими. Со ссылкой на экстренные службы страны телеканал NHK сообщает о пострадавшем, который был госпитализирован в критическом состоянии. За его жизнь сейчас продолжается борьба в реанимационном отделении.
Согласно предварительным оценкам, из-за наводнений и оползней на юго-западе Японии были повреждены или разрушены около пятнадцати тысяч зданий.
Сложная обстановка сейчас складывается и в Индонезии, где жертвами ливневых паводков стали уже не менее 15 человек, еще около 60 пропали без вести. Наибольший удар стихия нанесла по провинции Южный Сулавеси.
Местные власти информируют, что пока не могут назвать точное число погибших и пропавших - дороги к целому ряду районов оказались блокированными из-за непогоды.
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