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В Японии более 70 человек стали жертвами наводнений и оползней


13.7.2020 12:30
В Японии более 70 человек стали жертвами наводнений и оползнейФото: weserv.nl

Количество погибших из-за проливных дождей, обрушившихся на Японию, достигло семидесяти двух человек, передает ТАСС.

По меньшей мере тринадцать жителей страны сейчас считаются без вести пропавшими.

Мощные ливневые дожди, провоцирующие наводнения и оползни, пока не прекращаются. Последствия стихийного бедствия, которое вызвало масштабные разрушения, фиксируются на обширных территориях страны, передает японское общественное телевидение.

Наиболее сильный удар непогода нанесла по префектуре Кумамото, которая расположена в юго-западной части Японии. В регионе в последние дни погибли уже не менее 64 человек. Японский премьер-министр Синдзо Абэ, посетивший префектуру Кумамото с официальным визитом, заверил, что Токио сделает все необходимое для скорейшего восстановления регионов, которые пострадали от стихийного бедствия.

Автор: Злата Богатова

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