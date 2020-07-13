|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Японии более 70 человек стали жертвами наводнений и оползней
13.7.2020 12:30
Фото: weserv.nl
Количество погибших из-за проливных дождей, обрушившихся на Японию, достигло семидесяти двух человек, передает ТАСС.
По меньшей мере тринадцать жителей страны сейчас считаются без вести пропавшими.
Мощные ливневые дожди, провоцирующие наводнения и оползни, пока не прекращаются. Последствия стихийного бедствия, которое вызвало масштабные разрушения, фиксируются на обширных территориях страны, передает японское общественное телевидение.
Наиболее сильный удар непогода нанесла по префектуре Кумамото, которая расположена в юго-западной части Японии. В регионе в последние дни погибли уже не менее 64 человек. Японский премьер-министр Синдзо Абэ, посетивший префектуру Кумамото с официальным визитом, заверил, что Токио сделает все необходимое для скорейшего восстановления регионов, которые пострадали от стихийного бедствия.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|