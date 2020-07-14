|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Госдуму внесен законопроект о запрете браков для лиц, сменивших пол
14.7.2020 22:12
Фото: vk.com
В Государственную думу РФ был внесен законопроект, в соответствии с которым запрещается вступать в брак лицам одного пола и тем, кто ранее сменил свой пол.
Запрет также распространяется на усыновление детей, передает РИА Новости.
В качестве авторов этого законопроекта выступили Елена Мизулина, возглавляющая Временную комиссию Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса, и ряд сенаторов, в частности, Людмила Нарусова и Елена Афанасьева. Законопроект запрещает вступление в брак людям одного пола, а также тем, кто сменил свой пол. Кроме того, данная инициатива предусматривает запрет однополым партнерам и гражданам, совершившим трансгендерный переход, усыновлять детей.
Напомним, полномочия российского правительства по защите семьи и традиционных ценностей были закреплены в Конституции ранее по результатам всероссийского референдума, завершившегося 1 июля.
Глава РФ Владимир Путин перед этим заявил, что в нашей стране нет и не будет каких-либо ограничений прав людей, причисляющих себя к так называемым сексуальным меньшинствам. Говоря о ЛГБТ, российский президент выразил мнение о том, что необходимо дать человеку вырасти. Лишь достигнув сознательного возраста, он будет сам определять свою дальнейшую судьбу.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|