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В ЦИК обработали половину протоколов: поправки поддерживают более 74% россиян
1.7.2020 23:37
Фото: coinspot.io
После того, как были обработаны 50,52% протоколов, на экране в информационном центре Центризбиркома РФ появились предварительные результаты.
Как стало известно, 76,24% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию РФ.
"Против" были настроены 22,93% участников голосования. В ЦИК пояснили, что явка составила почти 65%.
По данным общественного штаба по наблюдению и контролю за общероссийским голосованием в столице, после того, как обработку прошли 19% протоколов, 66,1% голосов был отдан за поправки. Против проголосовали 32,9% участников.
В Министерстве обороны РФ ранее рассказали, что подавляющее большинство российских военнослужащих - 99,9% - поддержали внесение поправок в Конституцию.
Сегодня, 1 июля, завершилось общероссийское голосование по поправкам, предлагаемым в Конституцию, которое стартовало 25 июня. Первоначально предполагалось провести его во второй половине апреля, но из-за пандемии нового коронавируса даты перенесли на более позднее время.
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