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В Сирии при взрыве пострадали трое российских военных
14.7.2020 18:27
Фото: tsargrad.tv
Военнослужащие получили легкие ранения, рассказали представители Центра по примирению враждующих сторон в САР.
Инцидент зафиксирован сегодня, четырнадцатого июля, примерно в 8:50 по московскому времени.
Взрыв случился в ходе проведения двадцатого по счету совместного российско-турецкого патрулирования трассы М4 на территории сирийского Идлиба. Как стало известно, кустарно изготовленное устройство сработало неподалеку от населенного пункта Эриха в южной части зоны деэскалации.
Ранения, которые получили российские военные, оказались незначительными. В Центре пояснили, что в результате инцидента также пострадали члены экипажа турецкого бронеавтомобиля.
Пострадавших при взрыве оперативно эвакуировали, после чего российским военнослужащим была оказана медпомощь на базе Хмеймим.
В ЦПВС добавили, что после случившегося совместное патрулирование прекратили. Сейчас эвакуируют поврежденную технику.
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