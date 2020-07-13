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Ефремов после аварии пытался откупиться от инспектора
13.7.2020 22:25
Фото: smi2.net
Известный российский актер театра и кино Михаил Ефремов предлагал оформлявшему ДТП сотруднику ГИБДД деньги. Кадры, сделанные после смертельной аварии в центре Москвы, были опубликованы во время программы "60 минут", которая выходит на канале "Россия 1".
Запись после смертельной аварии в центре Москвы велась, предположительно, нательным видеорегистратором сотрудника ГИБДД. На кадрах можно увидеть протокол об административном правонарушении, который в тот момент составлялся в отношении актера.
По словам человека с голосом, похожим на голос Ефремова, он хотел бы уехать и потом заплатить "все деньги".
8 июня в самом центре российской столицы Михаил Ефремов, севший пьяным за руль своего внедорожника, допустил выезд на встречную полосу. В результате столкновения с машиной артиста погиб водитель-курьер отечественного автомобиля Сергей Захаров.
Интересы родственников погибшего представляет известный адвокат Александр Добровинский. Ранее он опроверг сообщения в СМИ о сумме компенсации, которую якобы потребовала семья у артиста.
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