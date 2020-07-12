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Названы даты проведения фестиваля поп-культуры Comic-Con
12.7.2020 14:10
Фото: abc.net.au
Крупнейший в мире фестиваль поп-культуры Comic-Con в этом году состоится с 22 по 26 июля.
Как рассказал в своем Twitter редактор издания Collider Стивен Вайтнрауб, мероприятие будет проводиться в онлайн-формате.
Впервые в истории международный фестиваль Comic-Con можно будет "посетить" совершенно бесплатно. В программу мероприятия войдут многочисленные презентации, организаторы собираются открыть онлайн-магазины со специальными предложениями и другие сюрпризы, доступные удаленно.
Первоначально фестиваль Comic-Con по традиции планировалось провести в Сан-Диего, но когда Соединенные Штаты охватила эпидемия коронавируса, организаторам пришлось искать новые сценарии.
Ранее Питтсбургский кинотеатр Row House Cinema провел первый в истории США "Карантинный кошачий кинофестиваль", который также состоялся в онлайн-формате.
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