|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США проведут первый кинофестиваль о котах
11.5.2020 13:38
Фото: fotokto.ru
Питтсбургский кинотеатр Row House Cinema объявил о подготовке к первому в истории Соединенных Штатов "Карантинному кошачьему кинофестивалю", который будет проводиться в онлайн-формате.
Как указано на странице кинотеатра, мероприятие запланировано на 19 июня.
Все желающие могут подавать заявки на участие вплоть до 15 мая. Как сообщают организаторы необычного фестиваля, для этого необходимо прислать до трех видеороликов продолжительностью не более 30 секунд, которые посвящены пушистым питомцам.
Материалы могут представлять собой обычные видеокадры либо сюжетное повествование. Жюри затем выберет ролики, которые будут объединены в общий часовой фильм. Предполагается, что 19 июня его показ состоится на онлайн-платформах.
В оргкомитете пояснили, что половина средств, собранных после проведения фестиваля, будет направлены на поддержку местных кинотеатров. Вторую половину они планируют потратить на денежные призы победителям.
Ранее сообщалось о виртуальном музее самоизоляции, который собираются открыть в Ленинградской области, чтобы увековечить воспоминания об этом непростом периоде жизни.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|