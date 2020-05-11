ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Калифорнии серфер погиб после нападения акулы
В Калифорнии серфер погиб после нападения акулы
Под Омском задержан подозреваемый в убийстве ветерана ВОВ
Под Омском задержан подозреваемый в убийстве ветерана ВОВ
В Ленинградской области откроют музей самоизоляции
В Ленинградской области откроют музей самоизоляции
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин: россиянам выплатят по 10 тыс. рублей на каждого ребенкаПутин: россиянам выплатят по 10 тыс. рублей на каждого ребенка
Вице-мэра Новороссийска уволили после шашлыков на карантинеВице-мэра Новороссийска уволили после шашлыков на карантине
Путин объявил о завершении периода нерабочих днейПутин объявил о завершении периода нерабочих дней
В Голливуде готовятся к съемкам продолжения «Молчания ягнят»В Голливуде готовятся к съемкам продолжения «Молчания ягнят»
Нурмагомедов поддержал Фергюсона после проигрыша ГэйджиНурмагомедов поддержал Фергюсона после проигрыша Гэйджи

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США проведут первый кинофестиваль о котах


11.5.2020 13:38
В США проведут первый кинофестиваль о котахФото: fotokto.ru

Питтсбургский кинотеатр Row House Cinema объявил о подготовке к первому в истории Соединенных Штатов "Карантинному кошачьему кинофестивалю", который будет проводиться в онлайн-формате.

Как указано на странице кинотеатра, мероприятие запланировано на 19 июня.

Все желающие могут подавать заявки на участие вплоть до 15 мая. Как сообщают организаторы необычного фестиваля, для этого необходимо прислать до трех видеороликов продолжительностью не более 30 секунд, которые посвящены пушистым питомцам.

Материалы могут представлять собой обычные видеокадры либо сюжетное повествование. Жюри затем выберет ролики, которые будут объединены в общий часовой фильм. Предполагается, что 19 июня его показ состоится на онлайн-платформах.

В оргкомитете пояснили, что половина средств, собранных после проведения фестиваля, будет направлены на поддержку местных кинотеатров. Вторую половину они планируют потратить на денежные призы победителям.

Ранее сообщалось о виртуальном музее самоизоляции, который собираются открыть в Ленинградской области, чтобы увековечить воспоминания об этом непростом периоде жизни.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 277

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

КХЛ не будет называть победителя сезона-2019/20КХЛ не будет называть победителя сезона-2019/20
Появились фото кораблей НАТО в Баренцевом мореПоявились фото кораблей НАТО в Баренцевом море
На Ставрополье задержан мужчина, бросивший гранату в соседейНа Ставрополье задержан мужчина, бросивший гранату в соседей
Нурмагомедов поддержал Фергюсона после проигрыша ГэйджиНурмагомедов поддержал Фергюсона после проигрыша Гэйджи
В Петербурге привлекли к ответственности женщину, которая упала в Вечный огоньВ Петербурге привлекли к ответственности женщину, которая упала в Вечный огонь

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 979


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru