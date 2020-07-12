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Леклера оштрафовали за блокировку Квята


12.7.2020 10:46
Леклера оштрафовали за блокировку КвятаФото: car.ru

Гонщика "Феррари" Шарля Леклера оштрафовали за блокировку россиянина Даниила Квята.

В результате монегаск, вызванный к стюардам Гран-при после вчерашнего инцидента, теряет три места на стартовой решетке.

По итогам разбирательства эпизода, который произошел во втором сегменте, Шарля Леклера было решено оштрафовать. Монегаск, выступающий за "Феррари", ближе к концу круга блокировал Даниила Квята. В результате российский гонщик "Альфа Таури" потерял время.

Леклер, который занял в квалификации 11-е место, сегодняшнюю гонку начнет лишь 14-м. По одной позиции смогут отыграть выступающий за "Уильямс" британец Джордж Расселл, канадский пилот "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл и Квят.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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