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После инцидента с Квятом пилота «Феррари» Леклера вызвали к стюардам


19:55
Даниил КвятФото: vk.com
Даниил Квят

Монегаскский пилот "Феррари" Шарль Леклер был вызван к стюардам Гран-при Штирии в связи с инцидентом с российским гонщиком "Альфа Таури" Даниилом Квятом. По данным зарубежных СМИ, во втором сегменте квалификации Леклер в одном из эпизодов блокировал соперника.

Шарля Леклера вызвали к стюардам Гран-при Штирии после инцидента с российским гонщиком "Альфа Таури" Даниилом Квятом. Как передает Motorsport.com, монегаскский пилот "Феррари" в одном из эпизодов пытался блокировать соперника.

Кроме того, объяснения пришлось давать финскому гонщику "Альфа Ромео" Кими Райкконену и мексиканцу Серхио Пересу, выступающему в составе команды "Рейсинг Пойнт". Их вызвали к стюардам соответственно за пересечение контрольной линии под красными флагами и обгон под желтыми.

Гран-при Штирии состоится на трассе "Ред Булл Ринг", которая находится в австрийском Шпильберге. Гонка запланирована на завтра, 12 июля, старт намечен на 16.10 по московскому времени.

Автор: Злата Богатова

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