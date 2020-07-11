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На торгах Christie's за почти $22,5 млн продали «Триумфальную арку» Магритта


11.7.2020 15:36
На торгах Christie's за почти $22,5 млн продали «Триумфальную арку» МагриттаФото: amazonaws.com

Творение знаменитого сюрреалиста ушло с молотка с более чем двукратным превышением оценочной стоимости, передает ТАСС.

Произведение Рене Магритта (1898-1967) "Триумфальная арка" стало топ-лотом онлайн-торгов, которые впервые проводятся сразу на четырех площадках по всему миру.

Созданное в 1962 году полотно бельгийского художника было куплено ценителем искусства в минувшую пятницу, 10 июля. Сумма сделки составила почти 22,5 млн долларов, более чем вдвое превысив предварительные оценки экспертов. Ценовой рекорд для произведений Рене Магритта в прошлом установила картина "Принцип удовольствия" (1937). Портрет британского поэта Эдварда Джеймса, считавшего покровителем сюрреализма, за 26,8 миллиона долларов продали на аукционе Sotheby’s в 2018 году.

Как сообщила ранее представитель Christie's Ребекка Риджилаупт, организаторы проводят ONE: A Global Sale of the 20th Century ("Один: Всемирный аукцион произведений искусства ХХ века") сразу на четырех площадках - в Гонконге, Лондоне, Нью-Йорке и Париже. Вниманию ценителей искусства, в частности, предлагается произведение Пабло Пикассо "Алжирские женщины", входящее в серию из пятнадцати работ, а также творения таких художников, как Рой Лихтенштейн, Эд Рушей, Марк Гротьян, Герхард Рихтер и других.

Стоит отметить, что на аукционе в Париже выставили произведение "Пляж в Агридженто", созданное выходцем из России Никола де Сталь. Эксперты Christie's предваительно оценили картину в $4-6,2 млн.

В минувшем июне полотно выдающегося отечественного художника Ивана Айвазовского было продано почти за 3 миллиона долларов на торгах аукционного дома Sotheby's, став топ-лотом. Картина "Неаполитанский залив", созданная Иваном Айвазовским в 1878 году, была продана в два раза дороже своей оценочной стоимости.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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