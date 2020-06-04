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Картина Айвазовского ушла с молотка за $2,9 млн
4.6.2020 09:15
Фото: zondnews.ru
Полотно выдающегося отечественного художника Ивана Айвазовского было продано почти за три миллиона долларов на торгах аукционного дома Sotheby's.
Как передает ТАСС, произведение искусства стало топ-лотом.
Картина "Неаполитанский залив", созданная Иваном Айвазовским в 1878 году, была продана в два раза дороже своей оценочной стоимости.
На тех же торгах купили и другое полотно кисти Айвазовского. Ценитель русского искусства отдал за "Проходящий корабль лунной ночью" (1868 года) более полумиллиона долларов. Вниманию коллекционеров на этом также предлагались "Урожай" Петра Кончаловского, "Вид Москвы" Алексея Саврасова и портрет супруги, написанный Константином Маковским.
В программу следующих торгов, которые Sotheby's проведет в период с 9 по 17 июня, войдут свыше двухсот предметов серебряной и фарфоровой посуды и изделия фирмы Карла Фаберже.
Напомним, по причине продолжающейся пандемии коронавируса аукционные дома приняли решение пока проводить все торги в онлайн-режиме. В частности, во время июльских "русских торгов" Christie's участники получат возможность делать ставки круглосуточно из любой точки мира. Аукцион предполагается провести в период с 1 по 21 июля.
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