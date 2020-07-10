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Женская сеть myJulia.ru
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В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом
00:30
Фото: vk.com
За минувший день в столице РФ зарегистрировали двадцать девять смертельных случаев среди пациентов с подтвержденным COVID-19.
В общей сложности в Москве умерли уже 4 116 зараженных коронавирусом.
Днем раньше количество летальных исходов, связанных с осложнениями COVID-19, в Москве составило 28.
Как информирует столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, за период с начала вспышки в Москве умерли 4 116 пациентов, заразившихся новым типом коронавируса.
По последним официальным данным, в России выявили почти 714 тыс. случаев заражения, при этом 489 тыс. человек медики уже признали вылечившимися.
В мире коронавирусом количество зараженных в общей сложности превысило отметку в 12,2 млн, порядка 555 тыс. человек скончались.
Ранее американский эксперт Энтони Фаучи, возглавляющий рабочую группу по борьбе с COVID-19 в Соединенных Штатах, заявил о том, что мир пока находится в самом начале пандемии.
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