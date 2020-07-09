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В Москве за сутки скончались 28 пациентов с COVID-19
00:49
Фото: kurgan-med.ru
В столице РФ за минувшие сутки среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией зарегистрировали еще двадцать восемь смертельных исходов. Как информирует оперативный штаб, за период с начала пандемии в Москве скончались уже 4 087 человек, заразившихся COVID-19.
В течение минувшего дня в Москве умерло еще двадцать восемь пациентов, у которых ранее диагностировали пневмонию, вызванную COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
По состоянию на 9 июля в столице РФ было выявлено около 227,4 тыс. инфицированных. Признаны выздоровевшими и уже покинули больницы свыше 162 тыс. пациентов.
На территории РФ за период с начала пандемии, как информирует федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, коронавирус был подтвержден у 707,3 тыс. человек, более 481,3 тыс. уже поправились.
По всему миру коронавирусом сейчас заражены порядка 12 млн человек, скончались почти 550 тыс. пациентов. Наибольшее количество зараженных выявлено в Соединенных Штатах, Бразилии и Индии.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что пик пандемии нового коронавируса еще не достигнут: темпы распространения заболевания продолжают ускоряться.
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