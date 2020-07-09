ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Белграде более 40 полицейских пострадали в ходе протестов
В Белграде более 40 полицейских пострадали в ходе протестов
Ученые сообщили о третьем человеке в мире, излечившемся от ВИЧ
Ученые сообщили о третьем человеке в мире, излечившемся от ВИЧ
Джонни Депп и Эмбер Херд встретились в суде: в Лондоне начались слушания по их делу
Джонни Депп и Эмбер Херд встретились в суде: в Лондоне начались слушания по их делу
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Фургал не признает вину в организации убийствФургал не признает вину в организации убийств
В Москве за сутки скончались 28 пациентов с COVID-19В Москве за сутки скончались 28 пациентов с COVID-19
Пропавший мэр Сеула найден мертвымПропавший мэр Сеула найден мертвым
Мир в самом начале пандемии, заявил главный инфекционист СШАМир в самом начале пандемии, заявил главный инфекционист США
В Белоруссии готовят общенациональную забастовкуВ Белоруссии готовят общенациональную забастовку

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Мир в самом начале пандемии, заявил главный инфекционист США


9.7.2020 20:28
Мир в самом начале пандемии, заявил главный инфекционист СШАФото: livejournal.com

Сейчас мир находится лишь в самом начале пандемии коронавируса, заявил американский инфекционист Энтони Фаучи, являющийся главным экспертом рабочей группы по борьбе с этим заболеванием в Соединенных Штатах. Доктор поделился мнением в интервью итальянской газете Corriere della Sera, передает "Интерфакс".

Как заявил Энтони Фаучи, сейчас мир все еще остается лишь на начальном этапе пандемии коронавируса. По словам эксперта, фиксируются крупные вспышки заболевания на разных континентах - в Бразилии, ЮАР и Азии. Доктор предположил, что пандемия скорее всего еще более "усилится, прежде чем ослабеет".

Главный американский инфекционист подчеркнул, что странам мира необходимо совместно предпринимать скоординированные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Иначе пандемия может продолжаться еще на протяжении нескольких месяцев. Фаучи при этом констатировал, что в Соединенных Штатах вспышку пока не удается взять под контроль.

Фаучи отметил, что в некоторых штатах поторопились, когда ослабляли ограничения и возобновляли деятельностью. Следствием этого стало увеличение количества зараженных в Аризоне, Калифорнии, Техасе.

На текущий момент США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев заражения COVID-19 и летальным исходам. По статистике, которую ведет сайт Worldometer, за период с начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировали свыше 3,1 млн инфицированных. Скончались уже более 134 тыс. заболевших.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что пик пандемии нового коронавируса еще не достигнут: темпы распространения заболевания продолжают ускоряться.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Адвокат Ефремова заявил о достаточном количестве доказательств его невиновностиАдвокат Ефремова заявил о достаточном количестве доказательств его невиновности
В Японии произошло массовое отравление: пострадали более 3 тыс. детейВ Японии произошло массовое отравление: пострадали более 3 тыс. детей
Советник главы «Роскосмоса» задержан по делу о госизменеСоветник главы «Роскосмоса» задержан по делу о госизмене
Под Кировом при обрушении перекрытий ТЦ погибли людиПод Кировом при обрушении перекрытий ТЦ погибли люди
В Новосибирске найдены тела двух из трех утонувших при попытке спасти девочкуВ Новосибирске найдены тела двух из трех утонувших при попытке спасти девочку

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru