Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мир в самом начале пандемии, заявил главный инфекционист США

9.7.2020 20:28

Фото: livejournal.com



Сейчас мир находится лишь в самом начале пандемии коронавируса, заявил американский инфекционист Энтони Фаучи, являющийся главным экспертом рабочей группы по борьбе с этим заболеванием в Соединенных Штатах. Доктор поделился мнением в интервью итальянской газете Corriere della Sera, передает "Интерфакс".



Как заявил Энтони Фаучи, сейчас мир все еще остается лишь на начальном этапе пандемии коронавируса. По словам эксперта, фиксируются крупные вспышки заболевания на разных континентах - в Бразилии, ЮАР и Азии. Доктор предположил, что пандемия скорее всего еще более "усилится, прежде чем ослабеет".



Главный американский инфекционист подчеркнул, что странам мира необходимо совместно предпринимать скоординированные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Иначе пандемия может продолжаться еще на протяжении нескольких месяцев. Фаучи при этом констатировал, что в Соединенных Штатах вспышку пока не удается взять под контроль.



Фаучи отметил, что в некоторых штатах поторопились, когда ослабляли ограничения и возобновляли деятельностью. Следствием этого стало увеличение количества зараженных в Аризоне, Калифорнии, Техасе.



На текущий момент США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев заражения COVID-19 и летальным исходам. По статистике, которую ведет сайт Worldometer, за период с начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировали свыше 3,1 млн инфицированных. Скончались уже более 134 тыс. заболевших.



Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что пик пандемии нового коронавируса еще не достигнут: темпы распространения заболевания продолжают ускоряться.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 141

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 00:49 В Москве за сутки скончались 28 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки скончались 28 пациентов с COVID-19 9.7.2020 12:36 В Италии перед началом занятий всех педагогов проверят на коронавирус

В Италии перед началом занятий всех педагогов проверят на коронавирус 8.7.2020 14:11 Ученые сообщили о третьем человеке в мире, излечившемся от ВИЧ

Ученые сообщили о третьем человеке в мире, излечившемся от ВИЧ 8.7.2020 13:33 Минприроды готово к иску «Норникеля»

Минприроды готово к иску «Норникеля» 8.7.2020 12:48 Принц Гарри и Меган Маркл закрывают Сассекский благотворительный фонд