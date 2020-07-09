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Мир в самом начале пандемии, заявил главный инфекционист США
9.7.2020 20:28
Фото: livejournal.com
Сейчас мир находится лишь в самом начале пандемии коронавируса, заявил американский инфекционист Энтони Фаучи, являющийся главным экспертом рабочей группы по борьбе с этим заболеванием в Соединенных Штатах. Доктор поделился мнением в интервью итальянской газете Corriere della Sera, передает "Интерфакс".
Как заявил Энтони Фаучи, сейчас мир все еще остается лишь на начальном этапе пандемии коронавируса. По словам эксперта, фиксируются крупные вспышки заболевания на разных континентах - в Бразилии, ЮАР и Азии. Доктор предположил, что пандемия скорее всего еще более "усилится, прежде чем ослабеет".
Главный американский инфекционист подчеркнул, что странам мира необходимо совместно предпринимать скоординированные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Иначе пандемия может продолжаться еще на протяжении нескольких месяцев. Фаучи при этом констатировал, что в Соединенных Штатах вспышку пока не удается взять под контроль.
Фаучи отметил, что в некоторых штатах поторопились, когда ослабляли ограничения и возобновляли деятельностью. Следствием этого стало увеличение количества зараженных в Аризоне, Калифорнии, Техасе.
На текущий момент США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев заражения COVID-19 и летальным исходам. По статистике, которую ведет сайт Worldometer, за период с начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировали свыше 3,1 млн инфицированных. Скончались уже более 134 тыс. заболевших.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что пик пандемии нового коронавируса еще не достигнут: темпы распространения заболевания продолжают ускоряться.
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