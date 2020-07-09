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Губернатора Хабаровского края арестовали до 9 сентября
15:23
Фото: smi2.net
Суд вынес решение об аресте Сергея Фургала, обвиняемого в двух заказных убийствах, передает РБК.
Как объявил судья Артур Карпов, губернатор Хабаровского края будет находиться под стражей до 9 сентября.
Столичный Басманный суд сегодня до 9 сентября отправил под стражу губернатора Хабаровского Края Сергея Фургала, который обвиняется в организации заказных убийств. Преступления совершались в период 2004-2005 годов.
Как стало известно, следствие ходатайствовало об аресте Фургала, указывая на административный ресурс, которым обладает обвиняемый и может направить его на воспрепятствование расследованию.
Адвокаты губернатора настаивали на том, что их подзащитный, зная о расследовании, ранее не делал никаких попыток ему препятствовать. Сам Фургал в зале суда продолжал говорить о невиновности. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия.
Ранее губернатора, доставленного в Москву, посетили общественники. В беседе с ними Фургал заявил о непричастности к преступлениям, в которых его обвиняют.
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