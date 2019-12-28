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Пока Телегин веселится в дружеской компании, Пелагея объявила о разводе


28.12.2019 22:58
Пока Телегин веселится в дружеской компании, Пелагея объявила о разводеФото: tengrinews.kz

Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Иван Телегин пока никак не отреагировал на пост супруги в ее Instagram.

Известная российская артистка Пелагея ранее подтвердила слухи о разладе в семье и даже сообщила о разводе.

Пока Пелагея признавалась подписчикам в том, что ее романтические отношения с Иваном Телегиным подошли к концу, хоккеист весело провел время в дружеской компании, пишут российские СМИ. Хоккеист пока еще не отреагировал на публикацию жены, которая решила объявить о их разводе.

Как написала Пелагея, она нисколько не жалеет о трех годах замужества. Однако семейная жизнь со спортсменом закончилась. На странице Телегина тем временем появились снимки с коллегами Ильей Сорокиным и Сергеем Толчинским. По мнению пользователей, хоккеисты запечатлены во время некой вечеринки.

Иван Телегин и Пелагея, воспитывающие трехлетнюю дочь Таисию, узаконили свои отношения в 2016 году. Ранее в прессе поползли слухи о том, что в семье не все гладко - супруги удалили фото друг друга из соцсетей, а певица даже перестала носить кольцо.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 244

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