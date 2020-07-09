|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Песню Боба Марли переиздадут в помощь детям, пострадавшим от пандемии
01:21
Фото: teder.fm
Близкие музыканта Боба Марли приняли решение переиздать его знаменитую композицию One Love One Heart, чтобы оказать помощь детям, которые пострадали от пандемии нового коронавируса COVID-19. Об этом рассказали в Детском фонде ООН (UNICEF).
Пресс-служба организации бурно приветствовала решение родственников Боба Марли дать новую жизнь песне One Love One Heart (Одна любовь – одно сердце), которая уже считается классикой, чтобы оказать поддержку UNICEF" в условиях пандемии. "Помощь удвоит любовь", - подчеркивается в официальном твиттере международной организации.
Ранее артистка Анжелик Киджо уже перепела для UNICEF композицию южноафриканской исполнительницы Мириам Макебы "Пата-пата". Исполнительница из Бенина пояснила, что "Пата-Пата" можно перевести с языка коса, распространенного в ЮАР, как "Попробуй тронь". В обновленной версии Киджо поет о том, что сейчас очень важно мыть руки, сидеть дома и ждать. Соблюдая правла, каждый человек сможет помочь в борьбе с пандемией.
По словам Анжелик Киджо, песню она посвящает своему другу, саксофонисту и ветерану афро-джаза Ману Дибанго. В минувшем апреле он умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|