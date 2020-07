Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Песню Боба Марли переиздадут в помощь детям, пострадавшим от пандемии

Близкие музыканта Боба Марли приняли решение переиздать его знаменитую композицию One Love One Heart, чтобы оказать помощь детям, которые пострадали от пандемии нового коронавируса COVID-19. Об этом рассказали в Детском фонде ООН (UNICEF).



Пресс-служба организации бурно приветствовала решение родственников Боба Марли дать новую жизнь песне One Love One Heart (Одна любовь – одно сердце), которая уже считается классикой, чтобы оказать поддержку UNICEF" в условиях пандемии. "Помощь удвоит любовь", - подчеркивается в официальном твиттере международной организации.



Ранее артистка Анжелик Киджо уже перепела для UNICEF композицию южноафриканской исполнительницы Мириам Макебы "Пата-пата". Исполнительница из Бенина пояснила, что "Пата-Пата" можно перевести с языка коса, распространенного в ЮАР, как "Попробуй тронь". В обновленной версии Киджо поет о том, что сейчас очень важно мыть руки, сидеть дома и ждать. Соблюдая правла, каждый человек сможет помочь в борьбе с пандемией.



По словам Анжелик Киджо, песню она посвящает своему другу, саксофонисту и ветерану афро-джаза Ману Дибанго. В минувшем апреле он умер от осложнений коронавирусной инфекции.



