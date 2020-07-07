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На задержанную в Москве Собчак не стали составлять протокол


7.7.2020 22:38
На задержанную в Москве Собчак не стали составлять протоколФото: smi2.net

Телеведущую и блогера Ксению Собчак уже отпустили из отдела полиции. На нее не стали оформлять протокол, передает ТАСС.

Со ссылкой на адвоката Анри Цискаришвили уточняется, что ведущую обязали явиться в полицию 22 июля.

Как пояснил юрист, после задержания с Ксении Собчак было взято обязательство о явке для составления протокола по факту нарушения порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Затем ведущую отпустили из отдела полиции.

Анри Цискаришвили уточнил, что Ксении Собчак после случившегося может грозить штраф в размере до 20 тыс. рублей.

Ранее стало известно о задержании телеведущей в Москве. Это случилось возле здания ФСБ в центре российской столицы, где несколько часов назад прошли пикеты в поддержку взятого сегодня под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

По словам Собчак, на которой была футболка с надписью "Свободу Ивану Сафронову", она не принимала участия ни в какой акции. Ведущая оказалась рядом с пикетчиками, когда готовила подводку к очередной программе на своем канале YouTube. Собчак при этом пояснила, что "надела майку и хотела привлечь внимание к этой проблеме", сообщает РИА Новости.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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