ИнтерНовости - новости в стране и мире
Скончался композитор Эннио Морриконе
Скончался композитор Эннио Морриконе
В Швейцарии тигрица смертельно травмировала женщину
В Швейцарии тигрица смертельно травмировала женщину
Адвокат Ефремова заявил о достаточном количестве доказательств его невиновности
Адвокат Ефремова заявил о достаточном количестве доказательств его невиновности
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовкуКурьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку
Советник главы «Роскосмоса» задержан по делу о госизменеСоветник главы «Роскосмоса» задержан по делу о госизмене
Адвокат Ефремова заявил о достаточном количестве доказательств его невиновностиАдвокат Ефремова заявил о достаточном количестве доказательств его невиновности
Бекхэмы обменялись трогательными посланиями в честь годовщины свадьбыБекхэмы обменялись трогательными посланиями в честь годовщины свадьбы
Великобритания ввела санкции против БастрыкинаВеликобритания ввела санкции против Бастрыкина

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Советник главы «Роскосмоса» задержан по делу о госизмене


12:38
Советник главы «Роскосмоса» задержан по делу о госизменеФото: dnr-hotline.ru

Сотрудники ФСБ задержали советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене, передают российские СМИ.

Отмечается, что обвинения не имеют отношения к деятельности в корпорации, где он начал работать в минувшем мае.

По версии правоохранителей, Иван Сафронов мог заниматься сбором сведений о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, которые составляли гостайну. Как передает "Интерфакс" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ, эти действия советник главы "Роскосмоса" мог осуществлять по заданию одной из спецслужб НАТО, данные передавались за рубеж.

Представители ФСБ пояснили, что в отношении Сафронова уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Агентство со ссылкой на собственный информированный источник также отмечает, что задержание может быть связано с его журналистской деятельностью. До того, как в минувшем мае занять пост советника Дмитрия Рогозина, он в течение года работал в "Ведомостях", а ранее долгое время являлся сотрудником "Коммерсанта". В период этой деятельности Иван Сафронов специализировался на вопросах, связанных с военно-техническим сотрудничеством, а также космическими проектами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Путина нужно сделать пожизненным президентом, заявил КадыровПутина нужно сделать пожизненным президентом, заявил Кадыров
СМИ: задержанная подруга Эпштейна может дать показания против принца ЭндрюСМИ: задержанная подруга Эпштейна может дать показания против принца Эндрю
ВМС Украины готовятся к полномасштабной конфронтации с РоссиейВМС Украины готовятся к полномасштабной конфронтации с Россией
В Красноярске предстанет перед судом «целительница», обвиняемая в краже миллионаВ Красноярске предстанет перед судом «целительница», обвиняемая в краже миллиона
В Мьянме число жертв оползня возросло до 172В Мьянме число жертв оползня возросло до 172

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru