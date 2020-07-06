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Советник главы «Роскосмоса» задержан по делу о госизмене
12:38
Фото: dnr-hotline.ru
Сотрудники ФСБ задержали советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене, передают российские СМИ.
Отмечается, что обвинения не имеют отношения к деятельности в корпорации, где он начал работать в минувшем мае.
По версии правоохранителей, Иван Сафронов мог заниматься сбором сведений о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, которые составляли гостайну. Как передает "Интерфакс" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ, эти действия советник главы "Роскосмоса" мог осуществлять по заданию одной из спецслужб НАТО, данные передавались за рубеж.
Представители ФСБ пояснили, что в отношении Сафронова уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Агентство со ссылкой на собственный информированный источник также отмечает, что задержание может быть связано с его журналистской деятельностью. До того, как в минувшем мае занять пост советника Дмитрия Рогозина, он в течение года работал в "Ведомостях", а ранее долгое время являлся сотрудником "Коммерсанта". В период этой деятельности Иван Сафронов специализировался на вопросах, связанных с военно-техническим сотрудничеством, а также космическими проектами.
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