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В Новосибирске найдены тела двух из трех утонувших при попытке спасти девочку


7.7.2020 21:49
В Новосибирске найдены тела двух из трех утонувших при попытке спасти девочкуФото: depositphotos.com

Спасатели обнаружили тела мужчины и юноши, погибших при попытке вытащить из воды тонущую девочку.

ЧП случилось на реке Обь, жертвами трагедии стали мужчина, юноша и подросток.

Как рассказали представители регионального главка МЧС РФ, в ходе поисковой операции уже удалось отыскать останки двух человек. Сейчас спасатели продолжают работу по обнаружению тела мальчика 2006 г.р.

По данным ведомства, на берег Оби приехала отдохнуть семья из семи человек. Зашедшие в воду девочка и мальчик, 2008 и 2006 г.р. соответственно, начали тонуть. К ним на помощь сразу же бросились мужчина и юноша.

Девочку удалось вытолкнуть на безопасное место, однако все остальные не смогли выбраться из воды.

В минувшем июне на реке Кордон в Пермском крае погибли двое подростков. Один из них спас тонувшую девушку, вытолкнув ее на мелководье.

Автор: Злата Богатова

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