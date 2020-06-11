|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Прикамье утонули двое подростков
11.6.2020 14:19
Фото: sledcom.ru
Следственные органы Пермского края приступили к проверке по факту гибели двух подростков.
По предварительным данным, несовершеннолетние утонули на реке Кордон. Трагедия произошла в минувший вторник, 9 июня.
Как указано в сообщении на официальном сайте краевого СУ СКР, жертвами происшествия стали двое юношей, 2004-2005 г.р. В ходе проверки, которая была начата по факту гибели подростков, установлены некоторые обстоятельства случившегося в поселке Коса.
По версия следствия, компания из восьми сверстников отправилась купаться на реку Кордон. При этом подростки находились на мелководье. Однако когда дети были в воде, течением их постепенно унесло на глубину. Когда некоторые из них начали тонуть, те, кто смог выбраться на берег, пытались оказывать помощь.
Дети, которым удалось выйти из воды, протягивали сверстникам с берега длинные ветки. Однако несмотря на все их усилия двое подростков погибли. При этом один из утонувших спас тонувшую девушку. Вытолкнув ее на мелководье, сам выбраться на безопасное место он уже не смог.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|