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В Прикамье утонули двое подростков


11.6.2020 14:19
В Прикамье утонули двое подростковФото: sledcom.ru

Следственные органы Пермского края приступили к проверке по факту гибели двух подростков.

По предварительным данным, несовершеннолетние утонули на реке Кордон. Трагедия произошла в минувший вторник, 9 июня.

Как указано в сообщении на официальном сайте краевого СУ СКР, жертвами происшествия стали двое юношей, 2004-2005 г.р. В ходе проверки, которая была начата по факту гибели подростков, установлены некоторые обстоятельства случившегося в поселке Коса.

По версия следствия, компания из восьми сверстников отправилась купаться на реку Кордон. При этом подростки находились на мелководье. Однако когда дети были в воде, течением их постепенно унесло на глубину. Когда некоторые из них начали тонуть, те, кто смог выбраться на берег, пытались оказывать помощь.

Дети, которым удалось выйти из воды, протягивали сверстникам с берега длинные ветки. Однако несмотря на все их усилия двое подростков погибли. При этом один из утонувших спас тонувшую девушку. Вытолкнув ее на мелководье, сам выбраться на безопасное место он уже не смог.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 181

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