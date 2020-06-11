Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Прикамье утонули двое подростков

11.6.2020 14:19

Фото: sledcom.ru



Следственные органы Пермского края приступили к проверке по факту гибели двух подростков.



По предварительным данным, несовершеннолетние утонули на реке Кордон. Трагедия произошла в минувший вторник, 9 июня.



Как указано в сообщении на официальном сайте краевого СУ СКР, жертвами происшествия стали двое юношей, 2004-2005 г.р. В ходе проверки, которая была начата по факту гибели подростков, установлены некоторые обстоятельства случившегося в поселке Коса.



По версия следствия, компания из восьми сверстников отправилась купаться на реку Кордон. При этом подростки находились на мелководье. Однако когда дети были в воде, течением их постепенно унесло на глубину. Когда некоторые из них начали тонуть, те, кто смог выбраться на берег, пытались оказывать помощь.



Дети, которым удалось выйти из воды, протягивали сверстникам с берега длинные ветки. Однако несмотря на все их усилия двое подростков погибли. При этом один из утонувших спас тонувшую девушку. Вытолкнув ее на мелководье, сам выбраться на безопасное место он уже не смог.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 181

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 00:05 После пятичасового допроса Ефремов остался в статусе свидетеля по делу о наркотиках

После пятичасового допроса Ефремов остался в статусе свидетеля по делу о наркотиках 11.6.2020 16:19 Уволен сотрудник Росгвардии, угрожавший подкинуть наркотики москвичу

Уволен сотрудник Росгвардии, угрожавший подкинуть наркотики москвичу 11.6.2020 12:24 Глава Норильска после аварии на ТЭЦ-3 стал фигурантом уголовного дела

Глава Норильска после аварии на ТЭЦ-3 стал фигурантом уголовного дела 10.6.2020 23:22 В центре Стокгольма произошла перестрелка

В центре Стокгольма произошла перестрелка 10.6.2020 22:33 По факту сбыта Ефремову наркотиков возбуждено уголовное дело