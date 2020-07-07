|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Задержана москвичка, угрожавшая убить собственных детей
7.7.2020 14:41
Фото: kam24.ru
Сотрудники столичной полиции задержали женщину, которая ранее забаррикадировалась в квартире на западе Москвы и угрожала убить детей.
В момент ЧП злоумышленница находилась в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полицейского главка по Москве.
К счастью, обошлось без пострадавших. Полицейским удалось войти в квартиру, после чего нетрезвая женщина была задержана и доставлена в отдел. Обстоятельства случившегося выясняются.
В столичном ГУ МВД пояснили, что сигнал о семейной ссоре поступил в 16:40, сразу после чего по адресу: улица Главмосстроя, дом 4 были направлены оперативные сотрудники.
Отмечается, что причиной конфликта стали разногласия между двумя сестрами. По данным правоохранителей, одна из женщин пытается лишить другую родительских прав из-за того, что родственница злоупотребляет спиртным. В ходе очередной ссоры пьяная женщина забаррикадировалась и заявила, что убьет детей, а потом покончит с собой.
Ранее в Таиланде 33-летнюю россиянку задержали по подозрению в убийстве дочери. В номере женщины обнаружили свертки, предположительно, с наркотиками.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|