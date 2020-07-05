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В Таиланде 33-летнюю россиянку задержали по подозрению в убийстве дочери
5.7.2020 22:42
Фото: thepattayanews.com
Женщина пыталась совершить самоубийство, ее начнут допрашивать, как только позволит состояние, передает ТАСС.
В квартире было найдено тело полуторагодовалого ребенка. 33-летняя россиянка утверждает, что ее жестоко избивал муж, однако она проживала лишь с дочерью.
ЧП случилось в курортной Паттайе, где гражданку России Анну Ефимову задержали по подозрению в убийстве полуторагодовалой дочери. По данным портала The Pattaya News, женщина нанесла себе травмы, пытаясь покончить жизнь самоубийством, однако полицейские успели оказать ей помощь.
Представители местной полиции пояснили, что собираются проверить записи камер видеонаблюдения жилого комплекса , чтобы проверить показания подозреваемой. Допрашивать женщину начнут, как только она оправится от травм.
Правоохранители уточнили, что россиянка после гибели дочери выпрыгнула из окна. Травмы, которые она при этом получила, не представляют угрозы для жизни. Сейчас женщина находится в больнице под охраной, оттуда ее позднее доставят в тюрьму.
По официальным данным, ЧП случилось сегодня, 5 июля, примерно в 14:00 по местному времени (10:00 по Москве). В одном из многоквартирных домов в районе Наклыа было найдено тело избитой полуторагодовалой девочки. Полиция опознала ее мать как 33-летнюю гражданку РФ Анну Ефимову. Женщина заявила, что ребенок скончался из-за жестокого обращения супруга, но владелец жилого комплекса утверждает, что в квартире проживали лишь женщина и ее маленькая дочь.
Полиция отмечает, что в квартире был сильный беспорядок. Тело девочки обнаружили в ванной комнате. В гостиной оперативные сотрудники нашли два объемных свертка с неким белым порошком. Предположительно, речь идет о наркотиках. Пакеты направили на экспертизу, женщину проверят на употребление запрещенных веществ.
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