Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Адвокат прокомментировал информацию о том, что Ефремов не признает вину в совершении ДТП

20:37

Фото: кадр видео с youtube.com



Михаил Ефремов "признает, что произошла автоавария с его машиной", ранее заявил адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы артиста.



При этом вопрос о признании вины в совершении ДТП в ходе допросов не поднимался, пояснил юрист.



Комментарий адвоката был дан по поводу распространившейся ранее информации о том, что актер Михаил Ефремов отказывается признавать вину в смертельном ДТП. Как передает ТАСС со ссылкой на Эльмана Пашаева, в ходе допроса артиста этот вопрос не поднимался.



По словам юриста, он не понимает, почему в прессе так трактуют его заявления. При этом Пашаев опроверг, что "говорил, что он отказался от признания вины". Михаил Ефремов "признает, что произошла автоавария" с участием принадлежащей ему машины и потому готов оказать помощь родственникам Сергея Захарова.



Ранее на телеканале "Москва-24" показали интервью с Пашаевым. В частности, юрист утверждал, что Ефремов заявил о невиновности в совершении аварии. Юрист уточнял, что с финансовой точки зрения речь идет не о возмещении, а о "готовности платить", так как артист является добрым и верующим человеком.



Напомним, среди фигурантов уголовного дела о смертельной аварии с участием известного российского актера Михаила Ефремова не так давно появился еще один потерпевший, который стал уже четвертым. Как сообщал Эльман Пашаев, речь идет о втором сыне погибшего водителя-курьера Сергея Захарова.



Автор: Злата Богатова

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