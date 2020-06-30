|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В деле о ДТП с участием Ефремова появился еще один потерпевший
30.6.2020 23:58
Фото: vk.com
Среди фигурантом уголовного дела о смертельной аварии с участием известного российского актера Михаила Ефремова появился еще один потерпевший, который стал уже четвертым.
Как сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев, речь идет о втором сыне погибшего водителя-курьера Сергея Захарова, передает РИА Новости.
По словам юриста, на сегодняшний день статус потерпевших имеют четыре человека - супруга Сергея Захарова, его брат и двое сыновей. Эльман Пашаев пояснил, что теперь участвовать в суде и требовать компенсацию с актера сможет младший сын погибшего, которого зовут Валерий.
Ранее Пашаев рассказал журналистам телеканала "Звезда", что Ефремов сейчас очень переживает из-за случившегося. Адвокат артиста выразил мнение о том, что у артиста по этому поводу больше чувств, чем у родственников Захарова.
Не так давно адвокат Александр Добровинский, представляющий в суде родственников Сергея Захарова, опроверг сведения о том, что они якобы требовали у Михаила Ефремова 100-150 млн рублей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|