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В деле о ДТП с участием Ефремова появился еще один потерпевший


30.6.2020 23:58
В деле о ДТП с участием Ефремова появился еще один потерпевшийФото: vk.com

Среди фигурантом уголовного дела о смертельной аварии с участием известного российского актера Михаила Ефремова появился еще один потерпевший, который стал уже четвертым.

Как сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев, речь идет о втором сыне погибшего водителя-курьера Сергея Захарова, передает РИА Новости.

По словам юриста, на сегодняшний день статус потерпевших имеют четыре человека - супруга Сергея Захарова, его брат и двое сыновей. Эльман Пашаев пояснил, что теперь участвовать в суде и требовать компенсацию с актера сможет младший сын погибшего, которого зовут Валерий.

Ранее Пашаев рассказал журналистам телеканала "Звезда", что Ефремов сейчас очень переживает из-за случившегося. Адвокат артиста выразил мнение о том, что у артиста по этому поводу больше чувств, чем у родственников Захарова.

Не так давно адвокат Александр Добровинский, представляющий в суде родственников Сергея Захарова, опроверг сведения о том, что они якобы требовали у Михаила Ефремова 100-150 млн рублей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 263

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