ИнтерНовости - новости в стране и мире
Названа основная причина конфликтов историка Соколова и убитой аспирантки
Названа основная причина конфликтов историка Соколова и убитой аспирантки
В Сиэтле умерла женщина, пострадавшая при наезде на демонстрантов
В Сиэтле умерла женщина, пострадавшая при наезде на демонстрантов
В Китае и Монголии выявлены случаи заражения бубонной чумой
В Китае и Монголии выявлены случаи заражения бубонной чумой
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Великобритания ввела санкции против БастрыкинаВеликобритания ввела санкции против Бастрыкина
Суд обнародовал переписку экс-доцента Соколова с убитой аспиранткойСуд обнародовал переписку экс-доцента Соколова с убитой аспиранткой
В Монголии с подозрением на заражение чумой госпитализирован подросток В Монголии с подозрением на заражение чумой госпитализирован подросток
Путин прокомментировал перспективы открытия границ ЕС для россиянПутин прокомментировал перспективы открытия границ ЕС для россиян
Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку задержанного в Минске БабарикоЭлайджа Вуд записал видеообращение в поддержку задержанного в Минске Бабарико

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Монголии с подозрением на заражение чумой госпитализирован подросток


6.7.2020 16:13
В Монголии с подозрением на заражение чумой госпитализирован подросток Фото: googleusercontent.com

В больницу попал 15-летний житель населенного пункта Улаанхус, который расположен в аймаке Баян-Улгий, имеющем общую границу с РФ и Китаем, заявили представители Минздрава Монголии.

Как передает агентство Montsame со ссылкой на ведомство, юноша ранее мог есть мясо сурка.

С подозрением на заражение бубонной чумой в Монголии экстренно госпитализировали подростка, употреблявшего в пищу мясо сурка, заявили представители Министерства здравоохранения страны. После случившегося власти обратились к населению с призывом постараться не есть животных, которые могут являться переносчиками опаснейшего заболевания.

По данным СМИ, несколько дней назад в Монголии уже были официально подтверждены сразу два случая бубонной чумы. В регионе, который соседствует с российской Республикой Алтай, диагноз был поставлен 27-летнему мужчине и девушке. При том врачи оценивали состояние пациентки, возраст которой не уточнялся, как критическое.

Ранее власти расположенного на севере КНР городского округа Баян-Нур (автономный район Внутренняя Монголия) объявили о введении режима повышенной эпидемиологической опасности. Причиной этого стал потенциальный риск возникновения локальных вспышек чумы. Меры будут действовать вплоть до начала 2021 года.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В подмосковном изоляторе найден мертвым обвиняемый в серии убийствВ подмосковном изоляторе найден мертвым обвиняемый в серии убийств
СМИ: задержанная подруга Эпштейна может дать показания против принца ЭндрюСМИ: задержанная подруга Эпштейна может дать показания против принца Эндрю
Пожар в центре Москвы ликвидированПожар в центре Москвы ликвидирован
Крупная звезда пропала из карликовой галактики в созвездии ВодолеяКрупная звезда пропала из карликовой галактики в созвездии Водолея
В США вновь заговорили об уничтожении фресок АрнаутоваВ США вновь заговорили об уничтожении фресок Арнаутова

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru