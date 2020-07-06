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В Монголии с подозрением на заражение чумой госпитализирован подросток
6.7.2020 16:13
Фото: googleusercontent.com
В больницу попал 15-летний житель населенного пункта Улаанхус, который расположен в аймаке Баян-Улгий, имеющем общую границу с РФ и Китаем, заявили представители Минздрава Монголии.
Как передает агентство Montsame со ссылкой на ведомство, юноша ранее мог есть мясо сурка.
С подозрением на заражение бубонной чумой в Монголии экстренно госпитализировали подростка, употреблявшего в пищу мясо сурка, заявили представители Министерства здравоохранения страны. После случившегося власти обратились к населению с призывом постараться не есть животных, которые могут являться переносчиками опаснейшего заболевания.
По данным СМИ, несколько дней назад в Монголии уже были официально подтверждены сразу два случая бубонной чумы. В регионе, который соседствует с российской Республикой Алтай, диагноз был поставлен 27-летнему мужчине и девушке. При том врачи оценивали состояние пациентки, возраст которой не уточнялся, как критическое.
Ранее власти расположенного на севере КНР городского округа Баян-Нур (автономный район Внутренняя Монголия) объявили о введении режима повышенной эпидемиологической опасности. Причиной этого стал потенциальный риск возникновения локальных вспышек чумы. Меры будут действовать вплоть до начала 2021 года.
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