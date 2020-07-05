Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Китае и Монголии выявлены случаи заражения бубонной чумой

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Фото: fb.ru



Власти расположенного на севере КНР городского округа Баян-Нур (автономный район Внутренняя Монголия) объявили о введении режима повышенной эпидемиологической опасности, передает ТАСС. Причиной этого стал потенциальный риск возникновения локальных вспышек чумы.



В заявлении, которое региональные власти распространили накануне, 5 июля, указано, что режим повышенной эпидемиологической опасности будет действовать вплоть до начала 2021 года.



В местной администрации пояснили, что ранее в одну из больниц региона поступил пациент с подозрением на бубонную чуму. В результате населению было рекомендовано усиленно следить за личной гигиеной, а также стараться избегать мест, где встречаются грызуны. При ухудшении самочувствия и повышении следует безотлагательно обратиться за помощью специалистов. Правительство также напоминает о действующем на территории Китая запрете охотиться на грызунов. Тарбаганов, которые также известны под названием монгольские сурки, нельзя употреблять в пищу и хранить дома.



На прошлой неделе сразу два случая бубонной чумы были официально подтверждены в Западной Монголии - регионе, который соседствует с российской Республикой Алтай. Диагноз был поставлен 27-летнему мужчине и девушке, возраст которой не уточнялся. При этом сообщалось, что врачи оценивают состояние пациентки как критическое. По данным СМИ, до госпитализации она могла контактировать (прямо или косвенно) с более чем 400 людьми. Сразу после лабораторного подтверждения заражения для въезда и выезда был закрыт город Ховд, где выявили чуму.



В 2013 году очаг бубонной чумы был зафиксирован на территории Ак-Суйского района Киргизии, где от этого заболевания погиб 15-летний подросток. После его смерти в нескольких населенных пунктах района, который расположен на высокогорной части Иссык-Кульской области, был введен карантин. Специалисты провели тщательное поголовное обследование всех жителей в пределах данной зоны, после чего были изолированы более 160 человек, которые контактировали с погибшим от чумы юношей. Предположительно, подросток мог заразиться, когда употреблял в пищу сурка.



Автор: Злата Богатова

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