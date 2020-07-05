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Женская сеть myJulia.ru
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Жительницу Кубани подозревают в убийстве ребенка из-за громкой музыки
11:54
Фото: bloknot-krasnodar.ru
Как заявила жительница станицы Баговской в Краснодарском крае, погибший девятилетний племянник ее мужа слушал слишком громкую музыку.
По словам женщины, от этого могли проснуться ее собственные дети, поэтому она задушила мальчика.
Преступление было совершено весной прошлого года. Ребенок считался пропавшим без вести. В ходе расследования установлено, что к гибели школьника может быть причастна 28-летняя сожительница дяди мальчика. Женщина уже задержана, она начала давать признательные показания. По словам обвиняемой, племянник ее сожителя пришел к ним в гости 10 мая 2019 года. Находясь в домовладении на улице Богатырской, он слушал громкую музыку.
Подозреваемая пояснила, что от этого могли проснуться ее дети, которых она ранее уложила. В результате у женщины произошел конфликт с мальчиком, в ходе которого она задушила школьника.
Ранее в курортной Паттайе по подозрению в убийстве полуторагодовалой дочери задержали 33-летнюю гражданку России Анну Ефимову. После гибели ребенка женщина пыталась выброситься из окна, однако практически не пострадала. В ее квартире полицейские обнаружили свертки с веществами, которые, предположительно, могут оказаться наркотиками.
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