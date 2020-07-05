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В Сиэтле умерла женщина, пострадавшая при наезде на демонстрантов
03:25
Фото: smi2.net
В американском городе Сиэтле (штат Вашингтон), несмотря на все усилия медиков, скончалась одна из женщин, пострадавших в результате наезда автомобиля на участников акции протеста.
Состояние второй пациентки врачи оценивают как тяжелое, передает агентство Associated Press (AP).
Со ссылкой на заявление местных властей сообщается, что пострадавших после ЧП доставили в медицинский центр Harborview. Вечером минувшей субботы, 4 июля, от полученных ранений умерла 24-летняя Саммер Тейлор.
Врачи продолжают бороться за жизнь 32-летней Диас Лав, которая госпитализирована с тяжелыми травмами.
Смертельный инцидент случился в ночь на субботу, когда на часть шоссе, перекрытую для протестующих, на полном ходу въехала машина. Автомобиль протаранил участников демонстрации.
Водителя задержали полицейские сразу после происшествия. Сведений о его личности и мотивах из официальных источников пока не поступало.
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