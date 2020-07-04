Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сиэтле автомобиль наехал на группу протестующих

4.7.2020 20:36

Фото: evpatoriatime.com



Водитель машины, врезавшейся в манифестантов, был задержан сразу после ЧП, рассказали в полиции города Сиэтл (штат Вашингтон).



В результате инцидента серьезные ранения получили два человека.



Как рассказал в своем Twitter официальный представитель полиции штата Вашингтон Рик Джонсон, автомобиль оказался на участке шоссе, перекрытом для протестующих. Затем водитель направил машину в находившуюся там группу участников митинга.



После ЧП два человека были экстренно госпитализированы в Harborview. По словам Джонсона, состояние одного из пострадавших врачи оценивают сейчас как критическое, второго - как тяжелое.



Мотивы водителя, который протаранил демонстрантов, устанавливаются. Сведений о личности задержанного из официальных источников пока не поступало.



Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни объявила об окончательной ликвидации так называемой автономной зоны, которую в одном из центральных районов Сиэтла провозгласили протестующие. По словам Макинэни, полиция города уже полностью взяла ситуацию под свой контроль.



Автор: Злата Богатова

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