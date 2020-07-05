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Коронавирус в спящем состоянии находился по всему миру
02:10
Фото: defense.gov
Как полагает старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон, вирус нового типа мог находиться в различных странах. В Азии он проявился из-за определенного стечения факторов.
Эксперт выразил сомнения в том, что коронавирус в прошлом был создан в одной из китайских лабораторий, распространившись оттуда по миру.
Сейчас из различных стран мира поступает все больше свидетельств того, что спровоцировавший пандемию коронавирус уже давно мог находиться во всем мире, оставаясь в спящем состоянии. Проявился он при определенном сочетании природных факторов, считает Том Джефферсон, который также является приглашенным профессором Ньюкаслского университета Том Джефферсон.
Мнение эксперта приводит The Daily Telegraph. По словам ученого, речь идет о том, что спящий вирус уже достаточно давно был "везде". Он стал активен под воздействием определенных условий окружающей среды. Джефферсон пояснил, что коронавирус был выявлен еще в начале февраля на Фолклендских островах, и остается загадкой, как он там мог появиться.
Кроме того, случаи заражения зафиксировали на круизном судне, которое совершало плавание от Южной Георгии в южной Атлантике, до Буэнос-Айреса. Первый пациент на лайнере был зафиксирован на восьмой день путешествия, когда судно находилось в море Уэдделла. Пока остается лишь догадываться, мог ли возбудитель попасть в приготовленную еду, а потом активизироваться при размораживании пищи.
В минувшем мае в США был убит микробиолог Бин Лю, стоявший "на пороге открытий" природы коронавируса, как писала американская пресса. Преступление было совершено в Питтсбурге, где работал ученый. Коллеги погибшего доцента кафедры вычислительных систем и биологии медицинского факультета местного университета поясняют, что Лю Бин изучал клеточные механизмы, которые составляют основу SARS-CoV-2.
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