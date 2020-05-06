Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США убили ученого, исследовавшего коронавирус

02:19

Фото: baocalitoday.com



Микробиолог Бин Лю, который стоял "на пороге открытий" природы коронавируса, был убит в Питтсбурге, сообщают американские СМИ.



Преступление было совершено в минувшие выходные.



В прессе цитируется заявление администрации Университета Питтсбурга - Бин Лю был доцентом кафедры вычислительных систем и биологии медицинского факультета. В тексте подчеркивается, что ученый был на грани очень важных открытий для понимания клеточных механизмов, которые составляют основу SARS-CoV-2.



Исследования, которыми занимался погибший доцент, представляли огромную научную ценность. Поэтому в университете намерены приложить максимум усилий, "чтобы завершить начатое" и воздать должное научному совершенству убитого специалиста.



О преступлении известно, что ученый скончался от огнестрельного ранения. Доцента атаковал человек, с которым, полагают сыщики, он знал. Позже предполагаемый убийца исследователя был найден мертвым в собственном автомобиле. В полиции считают, что речь может идти о самоубийстве.



Сведений о том, что могло стать мотивом убийства, из официальных источников пока не поступало.



Автор: Злата Богатова

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