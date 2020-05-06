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В США убили ученого, исследовавшего коронавирус
02:19
Фото: baocalitoday.com
Микробиолог Бин Лю, который стоял "на пороге открытий" природы коронавируса, был убит в Питтсбурге, сообщают американские СМИ.
Преступление было совершено в минувшие выходные.
В прессе цитируется заявление администрации Университета Питтсбурга - Бин Лю был доцентом кафедры вычислительных систем и биологии медицинского факультета. В тексте подчеркивается, что ученый был на грани очень важных открытий для понимания клеточных механизмов, которые составляют основу SARS-CoV-2.
Исследования, которыми занимался погибший доцент, представляли огромную научную ценность. Поэтому в университете намерены приложить максимум усилий, "чтобы завершить начатое" и воздать должное научному совершенству убитого специалиста.
О преступлении известно, что ученый скончался от огнестрельного ранения. Доцента атаковал человек, с которым, полагают сыщики, он знал. Позже предполагаемый убийца исследователя был найден мертвым в собственном автомобиле. В полиции считают, что речь может идти о самоубийстве.
Сведений о том, что могло стать мотивом убийства, из официальных источников пока не поступало.
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