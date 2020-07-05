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ВОЗ призвают признать передачу коронавируса по воздуху


5.7.2020 23:17
ВОЗ призвают признать передачу коронавируса по воздухуФото: smi2.net

Свыше двухсот ученых из тридцати двух стран мира подписали открытое письмо ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с призывом пересмотреть рекомендации по борьбе с коронавирусом.

Специалисты настаивают на том, что коронавирус способен распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений.

Ученые обратились к ВОЗ с призывом скорректировать рекомендации, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции. Как сообщает The New York Times (NYT), открытое письмо поддержали свыше 230 специалистов из более чем тридцати государств.

По мнению экспертов ВОЗ, возбудитель передается через крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей человека, зараженного COVID-19. В частности, это может происходить во время кашля, чихания либо продолжительного близкого общения.

Накануне число пациентов с выявленным коронавирусом, умерших в РФ за период с начала вспышки, превысило 10 тыс.

Автор: Злата Богатова

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