Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России число умерших от коронавируса превысило 10 тыс. человек

11:45

Фото: rollingstone.com



За минувшие сутки в стране скончались 168 человек подтвержденным диагнозом, информирует оперативный штаб по борьбе с инфекцией.



В общей сложности за период с начала пандемии в РФ умерли 10 027 пациентов с выявленным коронавирусом. В последний день в Петербурге и Москве было зафиксировано соответственно 31 и 25 летальных исходов, 18 — в Красноярском крае.



Столица сейчас сохраняет печальное лидерство по уровню смертности от коронавируса — в Москве скончались 3 929 пациентов, в Петербурге и Московской области - 1303 и 936 человек с подтвержденным COVID-19.



За прошлый день в России было зафиксировано еще 6 632 зараженных COVID-19. Наибольшее количество инфицированных зарегистрировали в столице - 680 человек. В Москве с начала эпидемии было выявлено 224,2 тыс. заболевших, в Подмосковье - 58,7 тыс., свыше 25 тыс. — в Петербурге и более 18 тыс. — на территории Нижегородской области.



Признаны выздоровевшими в России 446 879 человек, 217 609 россиян пока еще продолжают лечение.



Автор: Злата Богатова

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