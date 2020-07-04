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Под Кировом при обрушении перекрытий ТЦ погибли люди


12:29
Под Кировом при обрушении перекрытий ТЦ погибли людиФото: rt.com

По уточненным данным, в результате ЧП три человека погибли, еще один пострадал и был доставлен в больницу после обрушения перекрытий строящегося здания в городе Зуевка Кировской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ранее появились сведения о гибели четырех человек, однако в МЧС подтверждали лишь информацию о том, что люди находятся под завалами. Позже выяснилось, что одному из блокированных строителей удалось выжить. Пострадавшему сейчас оказывается помощь в Зуевской ЦРБ.

Представители местных властей пояснили, что погибшие и пострадавший являются строителями. Все они - жители Зуевского района. На месте происшествия сейчас уже работают сотрудники правоохранительных органов, также туда направлены следователи из Кирова.

В региональном главке МЧС уточняют, что сигнал о ЧП поступил сегодня в 10:56, сообщалось об обрушении по адресу: улица Свердлова, дом 1а. Районные власти информируют, что строительство одноэтажного здания на принадлежащей ему территории вел частный инвестор, ранее должны образом оформивший все соответствующие бумаги.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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