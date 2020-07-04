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В Японии из-за ливней начались наводнения и оползни
4.7.2020 13:50
Фото: deon.pl
На юге Японии в результате продолжающихся ливней произошли оползни и наводнения.
Как сообщают зарубежные СМИ, на территории префектуры Кумамото мощным потоком воды смыло мост и несколько зданий.
Со ссылкой на представителей региональных властей отмечается, что десятком людей не удается связаться. Спасатели приступили к поиску пропавших, а также продолжают оказывать помощь тем, кто пострадал от наводнений и оползней.
Ранее сообщалось о планах экстренно эвакуировать 80 тыс. человек, оказавшихся в наиболее сложном положении. Позднее их количество было увеличено до 200 тыс. Речь идет о жителях префектур Кагосима и Кумамото, где последствия сильнейших ливней оказались самыми разрушительными.
В Мьянме из-за продолжительных дождей оползень сошел в карьере по добыче нефрита. В результате ЧП погибли более 170 человек, свыше пятидесяти пострадали. Поисково-спасательную операцию пришлось приостановить из-за угрозы схода нового оползня.
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