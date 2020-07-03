|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Мьянме число жертв оползня возросло до 172
3.7.2020 21:07
Фото: vk.com
В результате схода оползня на севере Мьянмы погибли 172 человека, передает информационное агентство "Синьхуа".
Со ссылкой на местный Департамент пожарной охраны отмечается, что пострадали более пятидесяти работников карьера.
ЧП случилось в районе нефритового карьера, расположенного в одной из деревень штата Качин. Оползень сошел в минувший четверг, 2 июля. В тот момент там трудились более двухсот человек.
Представители местной администрации пояснили, что поисково-спасательную операцию пришлось прервать: возник риск схода новых оползней.
Президент РФ Владимир Путин в связи с гибелью людей ранее направил телеграмму с соболезнованиями главе Мьянмы Вин Мьину.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|