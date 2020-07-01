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Пожар в центре Москвы ликвидирован
18:12
Фото: vk.com
Пожар в самом центре Москвы к настоящему времени уже потушен, передают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы столицы.
В результате ЧП, случившегося сегодня на Тверской улице, никто не пострадал.
Возгорание в одном из зданий в центре Москвы было ликвидировано в 17:14, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС столицы. Общая площадь пожара, произошедшего сегодня в здании на Тверской улице, составила 800 кв. м.
По данным пресс-службы МЧС столицы, очаг возгорания находился на втором этаже дома, который сейчас находится на реконструкции здания. Причины и все обстоятельства инцидента сейчас выясняют специалисты.
Отмечается, что обошлось без пострадавших - людей внутри загоревшегося помещения не было.
Ранее при пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек.
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