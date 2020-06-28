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СМИ: При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали 7 человек


17:35
СМИ: При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали 7 человекФото: vk.com

ЧП случилось в одном из жилых домов на улице Проходчиков в северо-восточной части Москвы, где произошел взрыв с последующим возгоранием.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, огонь охватил четыре квартиры.

Ранее стало известно о четырех пострадавших, но в СМИ появились сообщения о том, что их количество увеличилось до семи.

Информации о том, что стало причиной возгорания, из официальных источников пока не поступало. По данным прессы, в Мосгазе опровергли предположения о том, что ЧП случилось из-за утечки бытового газа - оборудование в доме не повреждено, передает РИАМО.

Отмечается, что общая площадь пожара сейчас составляет около 150 квадратных метров. На месте ЧП сейчас продолжают работать экстренные службы. Движение автотранспорта по улице Проходчиков в связи с этим пока затруднено.

Автор: Злата Богатова

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