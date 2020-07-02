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NYT назвала имя посредника при предполагаемых контактах талибов с РФ
2.7.2020 12:41
Фото: gostreamcdn.net
Причастный к контрабанде наркотиков Рахмат Азизи может являться возможным посредником приписываемых России контактов с афганскими боевиками "Талибана" (движение в РФ признано террористическим и официально запрещено), утверждает New York Times.
В очередной статье, которую опубликовала газета, отмечается, что именно Рахмат Азизи в сообщениях американской разведки фигурировал как основной посредник между ГРУ и боевиками. New York Times подразумевает талибов (члены движения, которое в РФ признано террористическим и официально запрещено), осуществлявших атаки на американских военнослужащих.
Как отмечает газета, эти сведения подтверждены целым рядом официальных лиц в Соединенных Штатах и Афганистане. В публикации сообщается, что Азизи якобы занимался сбором наличных денег в России. В разведывательных отчетах они названы многократными выплатами, размер которых достигал сотен тысяч долларов. Предположительно, средства затем переправлялись на территорию Афганистана для вознаграждения боевиков.
В конце июня в The New York Times появился материал на эту тему. Со ссылкой на анонимные источники рассказывалось о деньгах, которые российская военная разведка якобы предлагала талибам за атаки на американских военнослужащих в Афганистане.
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подверг публикацию резкой критике, назвав "очередным вбросом" и потребовав от газеты назвать информаторов. Американский президент подчеркнул, что не располагает никакими сведениями о том, что в Афганистане могли происходить такого рода инциденты.
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