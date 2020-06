Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Российским дипломатам начали угрожать после публикации NYT о талибах

11:55

Фото: finglobal.ru



После того, как в американской газете The New York Times опубликовали статью о талибах, начали поступать угрозы в адрес российских дипломатов в Лондоне и Вашингтоне. В материале рассказывалось о неком подразделении российской военной разведки, которое якобы побуждает талибов (членов группировки, деятельность которой в РФ официально запрещена) атаковать военнослужащих международной коалиции.



Как указано в сообщении диппредставительства РФ в Вашингтоне, которое цитирует ТАСС, в статье NYT содержится недостоверная информация. Сразу после того, как вышли лживые публикации американских СМИ, рассказывающие о ситуации в Афганистане, в адрес российских дипломатов начали поступать угрозы.



В Twitter дипмиссии отмечается, что обвинения The New York Times в адрес российских властей "как организатора убийств американских солдат в Афганистане" являются совершенно безосновательными и при этом анонимными. Однако они уже повлекли за собой возникновение прямых угроз жизни работников российских дипмиссий в Вашингтоне и Лондоне.



В газете The New York Times накануне, 26 июня, появился материал, в котором содержались некие утверждения о действующем в Афганистане подразделении российской военной разведки. В статье говорилось о том, что оно якобы побуждает боевиков "Талибана" (движение официально запрещено в России) осуществлять атаки на представителей военной международной коалиции в этой стране.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 157

