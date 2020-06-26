|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Российским дипломатам начали угрожать после публикации NYT о талибах
11:55
Фото: finglobal.ru
После того, как в американской газете The New York Times опубликовали статью о талибах, начали поступать угрозы в адрес российских дипломатов в Лондоне и Вашингтоне. В материале рассказывалось о неком подразделении российской военной разведки, которое якобы побуждает талибов (членов группировки, деятельность которой в РФ официально запрещена) атаковать военнослужащих международной коалиции.
Как указано в сообщении диппредставительства РФ в Вашингтоне, которое цитирует ТАСС, в статье NYT содержится недостоверная информация. Сразу после того, как вышли лживые публикации американских СМИ, рассказывающие о ситуации в Афганистане, в адрес российских дипломатов начали поступать угрозы.
В Twitter дипмиссии отмечается, что обвинения The New York Times в адрес российских властей "как организатора убийств американских солдат в Афганистане" являются совершенно безосновательными и при этом анонимными. Однако они уже повлекли за собой возникновение прямых угроз жизни работников российских дипмиссий в Вашингтоне и Лондоне.
В газете The New York Times накануне, 26 июня, появился материал, в котором содержались некие утверждения о действующем в Афганистане подразделении российской военной разведки. В статье говорилось о том, что оно якобы побуждает боевиков "Талибана" (движение официально запрещено в России) осуществлять атаки на представителей военной международной коалиции в этой стране.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|