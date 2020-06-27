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Трамп назвал лживой публикацию NYT о России и Афганистане


18:28
Трамп назвал лживой публикацию NYT о России и АфганистанеФото: smi2.net

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не располагает информацией о том, что в Афганистане якобы имели место нападения на американские войска, к которым могли бы оказаться причастны россияне. Американский лидер сделал это заявление, комментируя недавнюю статью в The New York Times.

По словам главы США Дональда Трампа, как и вице-президента Майкла Пенса, ранее его еще никто не информировал о нападениях со стороны РФ на американские войска, которые якобы имели место в Афганистане. На эту тему политик высказался на своей странице в Twitter.

Американский президент подчеркнул, что NYT, распространяя "лживые новости", ссылалась на некий "неназванный источник". При этом сведения, представленные в этой публикации, все официальные лица опровергают. Глава Белого дома задался вопросом, откуда же могла взяться такого рода информация, обозвав статью "очередным вбросом".

Позже Трамп добавил, что газете сейчас нужно обязательно "раскрыть свой "анонимный" источник". Однако редакция The New York Times вряд ли сможет это сделать. Вполне возможно, что "этого "человека" попросту не существует, отметил глава Соединенных Штатов.

Ранее в американской газете The New York Times опубликовали статью о талибах. В материале рассказывалось о неком подразделении российской военной разведки, которое якобы побуждает талибов (членов запрещенной в РФ группировки) атаковать военнослужащих международной коалиции. Сразу после выхода этой статьи в адрес российских дипломатов в Лондоне и Вашингтоне начали поступать угрозы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 244

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