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Добровинский опроверг информацию о 100 млн, которые требовала от Ефремова семья погибшего в ДТП
26.6.2020 22:56
Фото: wikimedia.org
Родственники Сергея Захарова, который погиб в аварии с участием известного российского актера Михаила Ефремова, вообще не требовали никаких компенсаций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Александра Добровинского. Информация о 100-150 млн рублей, которые якобы просит семья, не соответствует действительности, отметил юрист.
Как заявил Александр Добровинский, пока еще не было ни одной встречи с официальными представителями артиста и не выдвигались какие-либо требования. Адвокат, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, подчеркнул, что он "соглашался встретиться с адвокатом господина Ефремова в ответ на его предложение".
Вместе с тем, после того, как Добровинский четко высказал позицию доверителей, принципиально отказывающихся от денежной компенсации, адвокат Ефремова от встречи отказался. Защитник семьи Захарова пояснил, что родственники погибшего мужчины с самого начала отвергали любые внесудебные компенсации. Позиция семьи остается прежней, поэтому они ждут лишь суда и вынесения официального приговора.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что родственники Сергея Захарова якобы потребовали у Михаила Ефремова 100-150 млн рублей. До этого адвокаты артиста заявили, что пытались урегулировать вопрос с семьей погибшего, однако больше не намерены предлагать никаких денег. Сумму возможной компенсации установит суд, и размер выплаты скорее всего будет гораздо меньше, чем могла бы получить семья.
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