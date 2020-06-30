Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Крупная звезда пропала из карликовой галактики в созвездии Водолея

30.6.2020 21:44

Фото: livejournal.com



Пропала крупная звезда, обнаруженная ранее в одной из соседних карликовых галактик в созвездии Водолея, передает ТАСС.



По мнению специалистов, она могла "отгородиться" от телескопов облаком пыли либо трансформироваться в черную дыру, минуя стадию сверхновой.



Астрофизикам в первый раз удалось стать свидетелями внезапного исчезновения крупной звезды в одной из соседних карликовых галактик, которая расположена в созвездии Водолея. Выводами о своих наблюдениях ученые поделились в статье для Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.



Пропавшая звезда, полагают ученые, могла превратиться в черную дыру, "пропустив" этап сверхновой. Один из авторов публикации, астрофизик из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия) Эндрю Аллан пояснил, что такого размера звезды обычно могут становиться источником ярких вспышек сверхновых в конце своего существования.



Исчезновение звезды для астрономов стало полнейшей неожиданностью, отметил ученый. Если светило действительно смогло напрямую трансформироваться в черную дыру, исследователи стали первыми свидетелями такого процесса.



Ранее ученые насчитали в Млечном Пути до 36 внеземных цивилизаций. Как пояснил профессор Ноттингемского университета (Великобритания) Кристофер Конселис, все они расположены так далеко от нашей планеты, что пока технологии не позволяют их засечь. Исследователи пытались применить "принципы теории эволюции в космических масштабах", назвав свои расчеты "астробиологическим пределом Коперника".



Специалисты использовали уравнение, позволяющее вычислить не только число внеземных цивилизаций, которые существуют в нашей Галактике, но и прикинуть возможность контакта с ними. Формулу примерно полвека назад смог создать астроном из Соединенных Штатов Фрэнк Дрейк. Согласно его расчетам, люди обязательно встретятся когда-нибудь с инопланетным разумом.



Автор: Злата Богатова

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