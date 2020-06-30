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Под Тулой задержан подозреваемый в убийстве школьницы
30.6.2020 14:20
Фото: vk.com
По подозрению в причастности к гибели 13-летней девочки полиция задержала 38-летнего мужчину, который ранее уже неоднократно был судим.
В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение, передают российские СМИ со ссылкой на представителей СКР.
Расследованием гибели девочки занимаются в Главном Следственном Управлении СКР, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Уголовное дело возбудили ранее по факту исчезновения юной жительницы поселка Бородинский в Киреевском районе Тульской области.
Спустя три дня 13-летняя школьница была найдена погибшей в лесополосе. Следователям удалось достаточно быстро установить личность подозреваемого в причастности к убийству ребенка.
Следственные органы намерены ходатайствовать об аресте задержанного. Назначен ряд экспертизЮ работа по данному уголовному делу продолжается.
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