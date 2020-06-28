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Пропавшую под Тулой школьницу нашли погибшей
13:07
Фото: oka.fm
Следственные органы Тульской области после обнаружения тела 13-летней девочки, которая пропавшей три дня назад, возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Останки подростка нашли в ходе поисков, продолжавшихся в течение последних суток.
Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, тело школьницы обнаружили накануне вечером, около 21:40, в результате поисковой операции. В ней были задействованы следователи, полицейские, спасатели, росгвардейцы, а также члены поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Девочку, которая пропала 25 июня, нашли погибшей в лесу неподалеку от населенного пункта Бородинский в Киреевском районе, указано в официальном сообщении ведомства.
В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, обстоятельства гибели подростка выясняют специалисты.
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